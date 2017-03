L’enquesta del CEO deixa al descobert múltiples incoherències en l’unionisme i els comuns

Tomppa Sabadell Sabadell

30 de març de 2017, 14.26 h

Només feixistes radicals ultra nacionalistes més fastigoses de planta terra poden lluitar contra la democràcia i els drets humans per decidir lliurement si volen formar part d'estat espanyol o no ... es una llastima que imperialisme / feixisme no es qualifica com un crim contra humanitat. Personalment tancaria a la presó tothom qui no agrada la democràcia i els drets humans, quin tipus de societat es pot construïr amb la gent que no defensa els drets humans ? Si no volen drets humans, a l... Llegir més