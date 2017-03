La Comissió Europea defensa l'ANC dels atacs de PP i Ciutadans

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

EBRIS I PPALURDUS MEMBRES DE L'ESPANYOLAM PPANCASTELLANISTA:





Us felicito per ASSOLIR LES COTES DE RIDICULESA QUE POCS HUMANS HAN ABASTAT.





Si tan segurs esteu de que "s'ha desinflat el soufflé independentista" COM ÉS QUE DEDIQUEU TANTS ESFORÇOS I PERDEU TANTES HORES INTENTANT CONVÈNCER-NOS DE QUE NO EL FEM O, SI EL FEM, QUE VOTEM NO?





HUAH HUAH HUAH . . . QUINS . . . C R E T I N S !! !! !! !! HUAH HUAH HUAH HUAH !! !!





