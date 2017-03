Merkel passa de l'unionisme espanyol durant el congrés del PP europeu

Última actualització Dijous, 30 de març de 2017 19:20 h

La cancellera no es pronuncia sobre la integritat territorial d'Espanya

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



A pocs mesos del referèndum independentista la diplomàcia espanyola va digerint, dia sí dia també, que els grans líders europeus no es mullen per posicionar-se en contra del procés català. Malgrat els intents de l'Estat perquè Merkel, Hollande, Obama o Cameron tinguessin un discurs dur contra l'independentisme, Espanya ha topat amb discursos oberts i poc concrets que demostren que el procés està en molt bona situació.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, és l'última veu destacada que demostra el fracàs de la diplomàcia espanyola a l'hora de teixir aliances amb altres líders europeus perquè hi hagi un posicionament clar contra l'independentisme. En el seu discurs, on ha fet valdre la "integritat territorial" dels estats no ha fet cap referència concreta al cas català però sí d'Ucraïna, on Crimea va declarar-se independent i va ser annexionada per Rússia.

Notícies relacionades