Forcadell i Llach posen data al referèndum

Última actualització Dijous, 30 de març de 2017 19:45 h

ACN Barcelona .- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que "no perd ni un minut" en pensar en la seva possible inhabilitació i ha deixat clar que "ni les amenaces ni les intimidacions faran que s'allunyi ni un mil·límetre del que ha fet fins ara que és defensar la llibertat d'expressió". Durant un col·loqui que ha compartit amb el diputat de Junts pel sí, Lluís Llach, Forcadell ha criticat que se l'està sotmetent a un judici polític "pel que és i pel que pensa" i ha insistit que si el preu per exercir el seu paper de presidenta del Parlament "respectant escrupolosament" el reglament de la cambra és "sentir-se observada, perseguida i vigilada" el "paga amb molt de gust". Sobre el dia a dia al Parlament, ha admès que al ple "hi ha tensió" perquè tots els grups defensen legítimament les seves idees, però que un cop fora de l'hemicicle la cordialitat entre els diputats és màxima i que això la fa sentir orgullosa.

Durant el dinar-col·loqui organitzat per Moment Zero i el diari El Punt Avui, tant Forcadell com Llach han dit estar convençuts que el Govern convocarà el referèndum el pròxim mes de setembre perquè aquesta és la voluntat majoritària del poble de Catalunya. Aquí, Forcadell, que ha dit no tenir "cap dubte" sobre la celebració de la consulta, ha afegit que el setembre és la millor data per celebrar-lo perquè "és quan més ben preparats estarem".

Tots dos també han coincidit en el fet que l'Estat "té un problema greu" perquè és conscient que no podrà frenar el procés democràtic que viu Catalunya. Forcadell ha recordat que "cap país del món ha estat capaç de mobilitzar dos milions de persones cinc anys seguits" i que això "és una força imparable" que cap estat pot frenar.

Durant les seves intervencions, Carme Forcadell ha defensat en repetides ocasions la seva tasca com a presidenta del Parlament que passa, ha dit, per "complir el mandat democràtic" que va sortir de les urnes el 27-S defensant la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa de tots els diputats. De nou, ha negat "rotundament" les acusacions de parcialitat i ha assenyalat que mai de forma deliberada ha afavorit els interessos particulars de cap grup polític. Per demostrar-ho, ha convidat a comprovar els temps de paraula de cada formació per veure que "tots parlen igual i del que volen".

Sense por a un judici polític

Sobre el procés judicial contra ella i tres membres de la Mesa del Parlament, Forcadell ha deixat clar que no perd ni un minut pensant en la seva inhabilitació. La presidenta de la cambra catalana, tot i assegurar "que segueix confiant en la justícia", ha puntualitzat que el seu "és un judici polític pel que és i que pensa" que no la frenarà en les seves obligacions.

Tot i les pressions a les quals està sotmesa, Forcadell ha afirmat que res la frenarà a l'hora de defensar les seves idees i complir amb les seves obligacions. Aquí, ha destacat que tot i la tensió que es viu als plens del Parlament que és "absurd no reconèixer", és fàcil conviure amb ella perquè a la cambra catalana "hi ha confrontació política, que no personal". En aquest punt, ha destacat que els catalans "s'han de sentir orgullosos" que gent d'ideologies tan diferents i que defensen els seus punts de vista amb vehemència tinguin una relació cordial quan surten de l'hemicicle.