La crisi de Podem enfronta Fachín amb Iglesias

Última actualització Dijous, 30 de març de 2017 20:30 h

Creuament de declaracions entre els dos líders

Decepció, aquesta és la paraula que millor defineix la situació que es viu ara mateix a Podem per la manca d'entesa per arribar a un acord amb Un País en Comú. El líder de la força lila a Espanya, Pablo Iglesias, no ha dubtat en sortir a escena i mostrar-se "decebut" i demanar que les dues parts "es tornin a seure".

Iglesias és conscient que sense Catalunya el seu projecte d'ocupar la Moncloa queda molt debilitat, és per això que ha fet una última crida a unir-se al projecte de Colau: “espero que les forces polítiques del canvi tornin a seure i provin de buscar un acord”, ha dit, perquè “estem parlant d’una cosa enormement important no només per a Catalunya sinó també per a Espanya”. La resposta de Fachín, però, no s'ha fet esperar: "el primer decebut sóc jo (...) no ens aixequem de la taula, és que no hi ha taula".



El líder de Podem Catalunya s'ha referit a la trencadissa amb Un País en Comú etzibant que "pensàvem que podríem deixar enrere les diferències i posar-nos mans a la feina, el que hem vist en aquest procés i les últimes setmanes és que no hi ha capacitat de fer les coses d'una altra manera". Fachín també s'ha referit a la candidatura del corrent crític de Podem, de la diputada de CSQP i exdirigent de Podem, Jéssica Albiach, amb un "s'autoexpulsa de l'organització" si finalment decideix no seguir les normes del partit, ja que "passa per sobre" de la decisió de la militància: "Entre llistes oficials i d'aparell i la dels altres, sempre preferim els altres, perquè sempre hem estat els altres, sense els altres no es pot construir res de nou", ha etzibat Fachín.

