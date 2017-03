Els mitjans unionistes amaguen la victòria del 'sí' en el referèndum

Última actualització Divendres, 31 de març de 2017 05:00 h

El Periódico, La Vanguardia i 8TV s'agafen a una part del CEO per vendre una derrota que no hi és

L'unionisme mediàtic està nerviós, no pot acceptar que l'independentisme s'imposi en un referèndum. Si ja costa de digerir que el Parlament de Catalunya obeeix el mandat democràtic del 27-S que emplaça les forces de Junts pel Sí i la CUP a posar totes les bases per a la proclamació d'una república catalana, d'acord amb un referèndum pactat o unilateral, encara és més difícil entendre que les enquestes mostrin que davant les urnes l'opció independentista és la majoritària.

El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió és molt clar, un 66% dels catalans votaria 'sí' si demà es fes un referèndum independentista amb una participació del 74%, més que suficient perquè sigui vinculant, i on només un 34% diria 'no' a què Catalunya tingués plena sobirania. Si el referèndum fos unilateral, un 43,3% votaria 'sí', un 22,2% posaria la papereta del 'no' i un 20,7% no aniria a votar. Les dades, per tant, són molt clares. Tanmateix, els diaris unionistes s'agafen a una pregunta en concret que fa el CEO, 'Voleu que Catalunya es converteixi en un estat independent?' sense concretar si és una votació en un referèndum, si la resposta és vinculant ni si hi ha negociació o no amb l'Estat. És aquí, on el 'no' guanya amb el 48,5% contra el 44,3% del 'sí' que mitjans com El Periódico, La Vanguardia i 8TV aprofiten per titular que la independència perd.

RAC1, la resistència del grup Godó

A diferència del que han fet els seus altres companys de grup, RAC1 ha enfocat les dades del CEO amb el 73% de catalans que votaria en un referèndum unilateral amb la victòria del 'sí' amb el 43,3% contra el 22,2% del 'no'. L'emissora líder a Catalunya, amb el matinal més escoltat del país, El Món a RAC1, trenca d'aquesta manera amb la lectura unionista que els mitjans del Godó han imposat per vendre la derrota de l'independentisme.

