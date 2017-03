Rajoy queda en evidència per un comentari en defensa de la separació de poders

Última actualització Divendres, 31 de març de 2017 10:10 h

El president del govern intenta criticar Nicolás Maduro però la piulada se li gira en contra

A Mariano Rajoy li ha sortit cara una piulada a Twitter que ha fet aquest matí en defensa de la separació de poders pels moviments dels últims dies de Nicolás Maduro a Veneçuela. El president del govern espanyol ha afirmat: “Si es trenca la divisió de poders, es trenca la democràcia. Per la llibertat, la democràcia i l’estat de dret a Veneçuela”. Un comentari que ja ha fet furor a les xarxes i que ha rebut múltiples crítiques que recorden la poca credibilitat de la independència judicial per la qual està passant l’Estat espanyol en els últims temps.

Si se rompe la división de poderes se rompe la democracia. Por la libertad, la Democracia y el Estado de derecho en Venezuela. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de març de 2017

El president espanyol s’ha posicionat a tomb dels recents esdeveniments a Veneçuela, on el Tribunal Suprem ha inhabilitat l’Assemblea Nacional –és a dir, el parlament, que exerceix de poder legislatiu– i l’ha deixat sense competències, que passa a exercir el propi òrgan judicial, controlat amb mà de ferro pels chavistes. A més, el president es veu reforçat amb noves competències. Maduro s’atrinxera així al capdavant del país tot i que fa un any i tres mesos va perdre rotundament les eleccions legislatives.En aquest sentit, alguns usuaris a Twitter recorden al cap de l’executiu espanyol les imatges que es van filtrar fa uns dies del magistrat que ha de jutjar al PP de Múrcia per presumpta corrupció prenent-se unes cerveses amb un dirigent popular murcià. D’altres recorden les cèlebres converses també filtrades entre Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso tramant sobre Catalunya. En els últims temps, la justícia espanyola ha estat blanc de múltiples crítiques també per diverses sentències contra legislacions i dirigents polítics independentistes al Principat.