L’eufòria imperialista espanyola per Gibraltar queda fulminada per una ‘Lord’ britànica

Última actualització Divendres, 31 de març de 2017 11:55 h

PP, PSOE, Ciudadanos i part de la premsa estatal, eufòrics en l'inici de les negociacions pel Brexit per la possibilitat d'aprofitar la conjuntura i fer-se amb el penyal

Guifré Jordan @enGuifre– El nucli dur de l’espanyolisme al Congrés, PP, PSOE i Ciudadanos, viu uns moments d’eufòria per l’oportunitat que l’Estat podria tenir de posar un peu a Gibraltar amb el Brexit després que la primera ministra britànica, Theresa May, no hagi esmentat el penyal en la seva primera carta dirigida a Brussel·les per obrir la negociació. Madrid ho ha interpretat com una intenció de Londres de deixar Gibraltar per una negociació només bilateral, en la qual podrien treure més profit. El gran optimisme, però, reflectit a la pràctica totalitat de la premsa estatal avui, contrasta amb la claredat del posicionament del govern britànic, transmès aquest dimecres per una membre de la Cambra dels Lords a Westminster.

Davant l’aparent sorpresa perquè no s’hagi mencionat Gibraltar en aquesta comunicació inicial, la conservadora Natalie Evans, baronessa Evans of Bowes Park, ha expressat que el govern britànic vol ser “molt clar” per dir que “per descomptat” el territori serà inclòs en la negociació del Brexit i hi estarà “totalment involucrat”. De fet, ha revelat que han engegat una comissió ministerial conjunta amb el govern gibraltareny per reafirmar-se en la participació dels ‘llanitos’ en la negociació. A més, ha justificat que no se’n fes menció perquè a efectes de la legalitat europea Gibraltar no és part del Regne Unit.Malgrat tot, la sintonia és màxima entre populars, socialistes i Ciudadanos per actuar coordinadament i fer-se amb, com a mínim, una part de la sobirania del territori en disputa. Tant les formacions com bona part de la premsa també viuen moments d’eufòria perquè Brussel·les ha afirmat en un document –encara no ratificat– on diu que “després que el Regne Unit deixi la Unió, cap acord entre la UE i el Regne Unit podrà ser aplicat en el territori de Gibraltar sense un acord entre Espanya i el Regne Unit”.S’interpreta des de Madrid com un poder afegit de ‘veto’ espanyol, però en realitat era un poder que ja tenien, tenint en compte que l’acord final de la negociació global del Brexit l’han de validar els 27 estats que continuaran formant part de la Unió. Així que sobre el paper, l’Estat ho podria encallar tot només per aquesta qüestió, tot i que Brussel·les podria exercir pressió sobre Madrid per desbloquejar la situació si aquesta tensa en excés la corda només per aprofitar l’avintensa i fer-se amb Gibraltar.