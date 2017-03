Múrcia atia el foc contra Catalunya i li reclama que torni alguns papers de Salamanca

Última actualització Divendres, 31 de març de 2017 13:00 h

El consistori aprova per unanimitat una moció apel·lant directament a la Generalitat

L’Ajuntament de Múrcia ha decidit interferir en el litigi dels anomenats ‘papers de Salamanca’ en contra de Catalunya i el ple del consistori ha votat per unanimitat exigir que la Generalitat torni part de la documentació que va poder aconseguir després de dècades de reivindicacions. En una moció presentada per Ciudadanos i amb el suport de l’associació ‘Salvar el Archivo de Salamanca’, els partits denuncien que suposadament el Principat té “indegudament retinguts” alguns papers que correspondrien a la Regió de Múrcia i d’altres que, tot i ser catalans, no s’han pogut retornar als seus propietaris.

El president de l’associació en defensa de l’Arxiu General de la Guerra Civil, Policarpo Sánchez, ha dit que hi ha “famílies que estan sofrint, perquè els documents dels seus pares, dels seus avis, dels seus parents més propers estan il·legalment en poder de la Generalitat de Catalunya”. Defensa que quan es van recuperar els arxius, alguns no corresponien al Principat i es van barrejar per errors amb aquells que sí pertocaven. Ara bé, la moció també defensa el retorn d’“aquells que no han estat restituïts als seus propietaris originaris o als seus successors” tot i ser de procedència catalana.'Salvar el Archivo de Salamanca' va dur a terme fa uns mesos una recollida de signatures en el mateix sentit i va anunciar el número de rúbriques amb un eslògan contundent: "63.829 firmes perquè Puigdemont torni allò robat de l'Arxiu de Salamanca".