L’afany de l’Estat d’exhibir múscul militar pot costar-li una multa de 243M€

Defensa va encarregar 27 avions de guerra a Airbus però ara es fa enrere i només en vol 14, cosa que li pot sortir car

L’Estat espanyol continua amb problemes per gestionar un afany excessiu d’exhibir múscul militar durant els anys de bonança econòmica la dècada passada. El ministeri de Defensa va decidir el 2003 comprar 27 avions militars Airbus A-400 per un preu que, amb els sobrecostos corresponents, es va enfilar a 5.019 milions d’euros, o l’equivalent al preu d’uns 1.000 referèndums a Catalunya. Amb tot, ara s’ha fet enrere amb gairebé la meitat de la comanda –13 aparells– però la companyia aeronàutica ja ha avisat que li cobrarà una multa de 243 milions d’euros a sumar als 5.019 milions, que continuarà pagant tot i quedar-se només amb 14. Si es vol lliurar de la penalització només té una escapatòria: revendre els 13 avions rebutjats.

En aquest cas, l’Estat no només s’estalviaria 243 milions d’euros, sinó 1.100 milions més dels guanys per la revenda. Ara bé, no ho tindrà fàcil, ja que haurà de buscar mercats alternatius als que Airbus ja està explorant per vendre els A-400. En qualsevol cas, si ho aconseguís, els estaria ‘malvenent’, perquè el preu seria de 84 milions per cadascun, mentre que Defensa en pagarà 185 pels 27 que va encarregar. Un preu per unitat que, en el pitjor dels casos, serà de 375 milions si, com tot apunta, acaba assumint-ne només 14 pel mateix preu –més la multa– i és incapaç de col·locar els 13 restants.