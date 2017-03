Escòcia segueix els passos de Catalunya i no descarta un referèndum unilateral

Última actualització Divendres, 31 de març de 2017 17:00 h

La negativa de Londres a convocar un segon referèndum endureix el discurs d'Sturgeon

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La primera ministra d'Escòcia no descarta la via unilateral si la 'premier' britànica, Theresa May, no escolta "el mandat del parlament escocès" que dimarts va aprovar demanar els poders per convocar un segon referèndum. Sturgeon, que espera que hi hagi "negociacions constructives" ha avisat que si no és així “presentarà al parlament escocès els passos a seguir per garantir que s’avança cap al referèndum”.

Sturgeon defensa que la voluntat del sigui "respectada", i per això es mostra més contundent que mai. Emul·lant quasi el discurs del 'referèndum o referèndum' del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la líder escocesa apunta tenir la "ferma voluntat que el mandat del parlament escocès sigui respectat i tiri endavant".



Accepten un calendari marcat

La primera ministra d'Escòcia "ha pres nota" de les consideracions de May pel que fa al calendari, i assegura estar d'acord amb què "ara no és el moment" per convocar un segon referèndum d'independència. Tanmateix, Sturgeon destaca que el govern britànic ha dit en diverses ocasions que espera arribar a un acord amb la UE pel que fa a les condicions del 'Brexit' el març del 2019, un termini que "casa amb el calendari secundat pel parlament escocès per convocar un referèndum". Segons Sturgeon, tenint en compte aquesta previsió, "no tindria sentit" que el govern britànic "s'oposés" al referèndum i a la voluntat dels escocesos: "espero que hi hagi negociacions constructives entre tots dos governs" i que comencin "el més aviat possible", ara bé, "si això no és possible", presentarà al parlament escocès "els passos a seguir per garantir que s'avança cap al referèndum".

Notícies relacionades