L’objectiu de l’ANC a curt termini: “Que la CNN connecti amb Catalunya cada dia”

El president de l'entitat sobiranista, Jordi Sànchez, diu a la presentació del llibre 'Zeitnot. El Dietari del Procés II' que ara cal la "mobilització permanent"

L’ANC treballa amb diversos escenaris d’acció en els propers mesos depèn de com se succeeixin els esdeveniments a l’entorn del procés, però un dels que guanya molt pes és la mobilització permanent. En paraules del president de l’entitat sobiranista, Jordi Sànchez, “el nostre objectiu a curt termini és que la CNN cada dia connecti en els seus horaris informatius amb el que està passant on sigui [de Catalunya]. A Barcelona, Girona, on calgui”. Ho ha dit aquest dimecres durant la presentació del llibre Zeitnot. El Dietari del Procés II, en el qual directe!cat ha col·laborat i que es pot adquirir en aquest enllaç. L’acte s’ha celebrat al Col·legi de Periodistes de Barcelona i també ha comptat amb la presència també del periodista Antonio Baños i dels autors de l’obra, els germans Oriol i Guifré Jordan.

Notícies relacionades

Durant la seva intervenció a l'acte organitzat per dietari.cat, Sànchez –prologuista del llibre– ha emfatitzat la idea de la “mobilització permanent, al carrer”, i ho ha justificat dient: “Ja no es tractarà de sortir un diumenge a les quatre de la tarda de casa, a les 17:14 fer allò que l’ANC ens demani i a les 6 tornar a casa, posar el TN i sentir-nos contents; això ha estat determinant, però amb això ara no en tenim prou”. I ha continuat: “El pitjor de les grans mobilitzacions és que han esdevingut normals, i per això ja no impacten ni a la comunitat internacional ni aquí”.Segons ell, l’independentisme haurà de potenciar a partir d’ara encara més l’argument dels “valors democràtics” del procés, “que hem de posar en contradicció amb la manera d’actuar de l’estat espanyol”. Si es juga aquesta carta, l’activista s’ha mostrat convençut que “la comunitat internacional acabarà girant la cara cap a nosaltres i no podrà ignorar-nos”.Al seu torn, Antonio Baños creu que “la mateixa situació internacional s’ha tornat revolucionària i hem d’aprofitar aquests canvis”. El periodista i exdiputat de la CUP creu que els principals actors planetaris no faran cap pas en aquesta fase del procés, però sí que “ha canviat molt la percepció que hi havia un problema català”. En aquest sentit, ha detallat: “Ara el que hi ha és una malaltia espanyola; el problema català és un símptoma d’un problema de dèficit democràtic i de diàleg”. I ho ha reblat: “Nosaltres som la febre d’una malaltia, que és l’Estat espanyol”.L’esdeveniment, que també ha comptat amb els autors, Oriol i Guifré Jordan, i la coordinadora d’Incidència Internacional de l’ANC, Montse Daban, ha servit per donar a conèixer el llibre Zeitnot. El Dietari del Procés II, que ha comptat amb la col·laboració de. Es tracta de l’única obra existent que conté un article per cadascun dels dies que ha durat el procés català des que el desembre de 2012 CiU i ERC van decidir per primera vegada caminar cap a un referèndum –aquesta és la segona part, que comença el gener de 2015 i que segueix Zugzwang. El Dietari del Procés.A més, per a cada dia incorpora un improperi o insult d’un personatge conegut (com polítics o periodistes) cap algun protagonista del procés, l’independentisme o Catalunya en general. L’altre element que el fa únic és la recreació d’una partida d’escacs paral·lela que serveix de gran metàfora per explicar d’una altra manera l’enfrontament Catalunya-Espanya. L’editorial és Edicions Cal·lígraf i el preu és de 18 euros . Els autors seran aquest dissabte a la paradeta d'Edicions Cal·lígraf de la fira del llibre que se celebra aquest cap de setmana a Montblanc. El proper divendres, 7 d'abril presentaran el volum a Vic i el dia 19 a Girona