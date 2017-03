Múrcia i Extremadura sobrepassen el doble de l'objectiu de dèficit marcat

Última actualització Divendres, 31 de març de 2017 18:10 h

Les comunitats incompleixen el 0'7% del PIB marcat per Montoro

Només sis autonomies han incomplert l'objectiu de dèficit públic del 0,7% del PIB, Catalunya n'és una d'elles malgrat els esforços de l'administració. La Generalitat ha tancat l'exercici amb un 0,93% del deute, una xifra molt destacable en comparació amb el 2,88% que registrava.

L'esforç, de nou, no ha estat equitatiu per a totes les autonomies de l'Estat, mentre Catalunya era amenaçada dia sí, dia també per l'executiu de Mariano Rajoy, comunitats com Múrcia, Extremadura han tancat el dèficit amb un 1,7% i un 1,61% respectivament. El que representa el doble de l'objectiu i es situen com les dues autonomies que lideren l'incompliment de Montoro. En tercer lloc hi ha el País Valencià, amb un 1,53%, Cantàbria amb l'1,47% i Aragó (1,08%) ocupen el quart i cinquè lloc mentre que Catalunya tanca amb el 0,93%.

Veus contra el deute català

Una de les crítiques a les quals ha de fer front Catalunya és al fet de ser la comunitat autònoma més endeutada de l'Estat amb 75.098 milions d'euros, seguida pel País Valencià amb 44.658 milions. Unes xifres que a simple vista semblen molt altes, però que en relació amb el PIB que genera situa els catalans amb un deute del 35,4% del PIB, un 0,2% menys que l'any anterior. En aquest sentit, la situació català és molt millor que l'espanyola que ha tancat el 2016 amb un deute del 99,4% del PIB.

