L'Estat alerta el TC que el procés va en serio

Pere Martí Valldigna Valldigna

31 de març de 2017, 19.43 h

Unes 40 sentències del TC sense portar-les a terme, i més de 150 incompliments amb Catalunya et semblen poques ??

Lluís, de debó que pateixes una ceguera pètria incurable !! No tens remei !!

No hi ha pitjor cec que el qui no hi vol veure....



Sort que ben aviat et direm, adéu appañó Luís !!