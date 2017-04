La caverna condemna Veneçuela per fer el mateix que fa Espanya amb Catalunya

Última actualització Dissabte, 1 d'abril de 2017 11:00 h

De nou, la premsa espanyola queda retratada amb la seva doble vara de mesurar

20 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El País, El Mundo, L'ABC, La Razón, Antena3, Tele5, RTVE, Onda Cero, La Ser, La Cope... els principals mitjans de la caverna espanyola han tractat aquests dos últims dies els esdeveniments de Veneçuela amb fortes crítiques i amb notícies que condemnaven, directament i sense embuts, els fets ocorreguts la matinada del dimecres al país del carib. Una altra vegada, el tarannà unionista més recalcitrant només critica i condemna les retallades de drets socials i de democràcia fora de les seves fronteres.

Els fets

El Tribunal Suprem veneçolà, controlat pels chavistes, va sentenciar la nit de dimecres en contra del Parlament del país caribeny, retallant-li així gran part de les competències i relegant a l'Assemblea Nacional a ser una institució al servei del poder executiu. El TSJ veneçolà ha pres la decisió en el marc que el Parlament, amb majoria opositora, va aprovar la proposta de l'Organització d'Estats Americans (OEA) d'activar la "Carta Democràtica Interamericana", un fet que la justícia l'ha considerat com un "desacatament" constitucional.

Els paral·lelismes

Malauradament, des de la perspectiva catalana, el que passa a Veneçuela no és un fet aliè. A Espanya no existeix una separació de poders fàctica i s'ha demostrat quan la justícia a fallat en favor dels interessos del govern quan aquest ha derivat a instàncies judicials problemes polítics, com ho és el procés. A Catalunya ja hem viscut el que són judicis i sentències purament polítiques i hem patit en primera línia com els tribunals han liquidat constantment les lleis aprovades per un parlament democràtic, però no sobirà. El que passa a Veneçuela és el mateix que fa Espanya amb Catalunya. De fet, l'última a casa nostra és l'amenaça de l'Estat per impugnar els pressupostos aprovats per la cambra catalana. Però aquí, ningú alça el crit al cel.

La hipocresia

Els principals mitjans espanyols, des de la ràdio, la TV i la premsa escrita, han elaborat cròniques i reportatges carregats de crítiques i alliçonaments. Han condemnat la situació al país sud-americà i han carregat contra el poder judicial veneçolà per trinxar un parlament democràtic. Per encara més befa, han castigat la falta de separació de poders al país. Una vegada més, la doble vara de mesurar de la caverna es converteix en un menyspreu i desconsideració al que succeeix a Catalunya. Una hipocresia que és recurrent si parlem de Sud-amèrica: fa uns mesos la premsa espanyola alabava i lloava el pacte per la pau a Colòmbia, quan sempre ha negat el pacte i el diàleg amb ETA.

Notícies relacionades