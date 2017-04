Junqueras: ‘Estem segurs que els ciutadans defensaran els pressupostos"

Última actualització Dissabte, 1 d'abril de 2017 12:20 h

"perquè són garantia de justícia, llibertat i democràcia'

18 ( 6 vots ) Carregant Carregant



El president d’Esquerra Republicana i vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha reiterat en el Consell Nacional dels republicans el compromís del Govern amb la democràcia i els drets socials i ha assegurat que els ciutadans defensaran els pressupostos de la Generalitat. ‘Estem segurs que la majoria dels ciutadans defensaran els pressupostos perquè són garantia de justícia, llibertat i democràcia’. En aquest sentit, ha reivindicat que ‘els pressupostos són una eina de garantia pel que fa als drets socials, els interessos dels ciutadans i la dignitat col·lectiva’.

En aquest sentit, ha lamentat que el govern espanyol ‘posi traves a uns pressupostos que són garantia social’, tot plegat, després que l’executiu espanyol hagi anunciat que portarà els comptes al Tribunal Constitucional.

‘Ara el govern espanyol amenaça de portar uns pressupostos expansius al TC, quan no ho ha fet mai, ni quan aquests implicaven retallades en drets socials’, ha etzibat. Malgrat això, ha defensat que ‘continuarem cada dia treballant pel benestar dels ciutadans, per tota la gent del nostre país; és el nostre deure i compromís’.

És més, ha destacat que ‘dia a dia convertim els impossibles en possibles, com quan posem 1.355 milions per a la gent’. Junqueras ha tancat el Consell Nacional defensant que 'tothom sap on som, qui som, on som i el que hem volgut sempre. Nosaltres som coherents, persistents i constants; hi aboquem tota la nostra capacitat i tots els nostres esforços i, si ho fem col·lectivament, segur que aquest país guanyarà'.

Notícies relacionades