[Vídeo] Un film d'animació de Hollywood se'n fot d'Espanya i fa un al·legat contra els toros

Es basa en un curt de Disney del 1936 que Franco va prohibir

Gerard Sesé @gerardsese - Els afeccionats a la tauromàquia hauran de fer mans i mànigues per evitar que els seus fills vegin la nova superproducció de Century Fox destinada als més menuts. Un film d'animació que explica la història d'un toro, en Ferdinando, que no li agrada la violència, no vol ser agressiu i no vol ser torejat. La pel·lícula narra com uns espanyols se l'enduen del camp fins a Madrid perquè sigui executat a la plaça de braus.

Tòpics espanyols per un tub

El film, realitzat per Blue Sky Studios, l'estudi responsable d'Ice Age i Rio, ha decidit adaptar de nou la història de Ferdinando en un llarg d'animació 3D dirigit per Carlos Saldanha (Rio). La història és tot un al·legat contra la tauromàquia, que trenca tots els esquemes de la virilitat, i que se'n riu dels tòpics dels toreros espanyols. El film es torna a situar a Espanya, ja que el toro és capturat a Andalusia (es pot veure el Puente Nuevo de Ronda) i traslladat a Madrid (també es pot apreciar la plaça de toros de Las Ventas) per a ser torejat i executat. Ferdinando, però, és un toro simpàtic, que no li agrada la violència ni l'agressivitat i que es passa el dia olorant flors. Però un dia, uns homes espanyols volen un toro fort i combatiu. Ferdinando té la mala sort de seure sobre una vespa que el pica. Del dolor comença a córrer i els homes creuen que és el toro perfecte per a ser executat a la plaça. El film acaba amb la desesperació dels toreros davant la bondat i el comportament compassiu de l'animal.







La inspiració del 1936

La pel·lícula produïda per Century Fox es basa en un curt de Disney de l'any 1936 basat en el conte de l'escriptor Munro Leaf amb il·lustracions de Robert Lawson. El film, que mostrava una Espanya en total decadència (un cartell que diu "Madrid" amb un voltor a sobre i enmig d'un desert) ja era tot un al·legat antitaurí que va guanyar l'Òscar l'any 1939 com a millor curt d'animació i que Franco va prohibir en guanyar el cop d'Estat considerant el film "una sibilina maniobra judeomasónica a favor del pacifismo y de la República".