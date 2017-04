Els subterfugis de Domènech per aparentar estabilitat

Última actualització Dissabte, 1 d'abril de 2017 15:30 h

"Sabem com ningú que la diversitat no ens fa dèbils"

El sidral que viu el nou partit d'Ada Colau per la lluita de poders i egos ja passa factura als discursos dels seus suposats nous líders. Així s'ha pogut entreveure de la primera intervenció del qui ha de ser l'home fort de la nova formació, Xavier Domènech. El comú ha buscat un subterfugi per aparentar que els defectes que pateixen són una virtut: "Sabem com ningú que la diversitat no ens fa dèbils".

El diputat al Congrés i cap de llista de la candidatura de l'Equip En Comú Podem per a l'executiva, Xavier Domènech, ha assegurat aquest dissabte que "sabem com ningú que la diversitat no ens fa dèbils". "Ans al contrari; l'homogeneïtat ens fa dèbils i petits", ha assenyalat Domènech en una setmana en què la direcció de Podem ha decidit retirar la seva candidatura del procés participatiu d'Un País en Comú. En un acte celebrat al recinte Fabra i Coats, on l'Equip En Comú Podem ha presentat els seus candidats per a l'executiva i la coordinadora, Domènech ha obert la porta perquè "altres candidatures" es sumin al projecte d'esquerres i "superar la Catalunya de la desigualtat". En la seva intervenció, l'alcaldessa de Barcelona i cap de llista per a la coordinadora, Ada Colau, ha expressat que des de la ciutadania "no podem esperar més" i que cal fer un "pas endavant" per "conquerir sobirania en tots els fronts", ha assenyalat.

