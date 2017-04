Última actualització Dissabte, 1 d'abril de 2017 17:25 h

La formació ha llançat un missatge des de Twitter coincidint amb la presentació de la candidatura que lidera Xavier Domènech

ACN Barcelona .- Podem Catalunya ha desitjat sort al nou partit dels 'comuns' que es constituirà de forma oficial el proper 8 d’abril, però ha advertit que prefereix fer política “construint de de baix”. La formació ho ha expressat amb un missatge a Twitter coincidint amb la presentació de la llista de la candidatura de l'Equip En Comú Podem que lidera Xavier Domenech i que s’ha donat a conèixer al recinte Fabra i Coats de Barcelona. "ICV, EUiA i BComú donen un nou pas. Des @podem_cat us desitgem sort i encert", ha expressat la formació a través de les xarxes socials. A continuació, en un altre tuit ha remarcat: "Des Podem seguim construint des de baix, amb els braços i les portes obertes".

El missatge arriba després que aquesta setmana el secretari general de Podemos, Albano Dante Fachin, ha retirat la seva candidatura per encapçalar la direcció dels comuns. Ho ha fet per estar en desacord amb la mecànica que es segueix per verificar el cens de votants. Per la seva banda, la diputada al Parlament Jèssica Albiach, si que manté la seva pròpia candidatura –Juntes Podem-, per tenir un lloc a l'executiva. L'acompanya el secretari general de Podemos a Barcelona Marc Bertomeu.

Aquest dissabte és el tret de sortida del procés participatiu d'"Un País en Comú', que culminarà el pròxim dissabte 8 d'abril i que servirà per escollir els membres del òrgans de direcció de la nova formació d'esquerres. . Ja hi ha 6.506 inscrits per participar-hi. Hi ha vuit candidatures que opten a l'Executiva (que comptarà amb 33 membres), i 21 llistes que opten a la Coordinadora.

Equip En Comú Podemos comença a caminar

La candidatura que lidera Xavier Domènech, L’Equip En Comú Podemos, també ha donat a conèixer els seus candidats a l’executiva i la coordinadora aquest dissabte en un acte al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Domènech ha destacat la "diversitat" de la llista com a un dels punts forts d'aquesta candidatura. Junt amb ell i Colau també hi són presents, entre d'altres, el portaveu d'ICV i eurodiputat Ernest Urtasun, el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, la número 2 d'En Comú Podemos al Congrés, Lucía Martín, o els coordinadors nacionals d'Iniciativa, David Cid i Marta Ribas.

