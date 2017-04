El PSOE s'autoimmola definitivament a Catalunya

Última actualització Dissabte, 1 d'abril de 2017 18:35 h

La ponència política aprovada pel Consell Federal rebutja el referèndum de Catalunya i el dret a decidir

ACN Barcelona .- Reforma federal de la Constitució, sotmesa a referèndum de tots els espanyols i posteriors reformes dels estatuts autonòmics per adaptar-los al nou marc federal és la recepta del PSOE per "canalitzar" la qüestió catalana, seguint el guió de la Declaració de Granada. Així ho recull la ponència política que el Comitè Federal ha aprovat aquest dissabte, i que preveu "respostes polítiques", entre les quals "restaurar mitjançant reformes legislatives" elements de l'Estatut que "han quedat danyats des de la sentència sobre l'Estatut". La ponència es mostra contrària al referèndum de Catalunya i al "dret a decidir", accepta els "drets diferencials" i els "drets històrics" i proposa mesures con un canvi de la política lingüística i dialogar sobre "els 45 punts plantejats per la Generalitat".

El Comitè Federal del PSOE ha ratificat en la seva ponència política les receptes socialistes per abordar el "desafiament sobiranista" de Catalunya. Admet que la sentència del Constitucional del 2010 sobre l'Estatut va ser el detonant per a "l'ascens" de l'independentisme. Per això proposa "restaurar mitjançant reformes legislatives i altres mesures que no contradiguin la doctrina constitucional tots aquells elements d'autogovern" que "han quedat danyats des de la sentència sobre l'Estatut".

Obrir el diàleg sobre els 45 punts plantejats per la Generalitat, sense cabuda per al referèndum, canviar la política lingüística i col·laborar en l'aprovació per consens d'una Llei de Llengües i obrir una "subcomissió d'estudi" per a la reforma constitucional són algunes de les mesures "que no admeten demora" i que els socialistes proposen per abordar la qüestió catalana.

La ponència socialista ratifica la proposa d'una "profunda reforma constitucional federal" que doni "respostes viables"; rebutgen que el govern del PP es parapeti rere la legalitat, els fiscals i el sistema judicial per comptes de buscar el "diàleg i la negociació".

En aquesta línia, el text advoca per "eliminar els factors que fan possible les invasions competencials" entre l'estat i Catalunya, defensa la demanda catalana d'un "finançament just en el marc de l'equitat i la solidaritat"; el reconeixement dels "fets diferencials" de Catalunya, expressats en els seus "drets històrics i les seves conseqüències", tal com recull l'article 5 de l'estatut.

La ponència rebutja el "dret a decidir", expressió que "encobreix el dret d'autodeterminació" i remarca el "desenvolupament i concreció" de la reforma en clau federal, una reforma que "desembocaria necessàriament en un referèndum de tots els espanyols i, en el seu cas, en un altre subsegüent dels catalans, com també dels altres pobles d'Espanya, en reformar la seva norma institucional bàsica en concordança amb la nova Constitució reformada acordada per tots".

