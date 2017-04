[Vídeo] Lliçó de política internacional de Puigdemont a Al Jazeera TV

Última actualització Dissabte, 1 d'abril de 2017 19:00 h

Carles Puigdemont ha fet una classe magistral sobre com resumir el que passa a Catalunya i les seves aspiracions d'independitzar-se durant una entrevista a Al Jazeera. El president, tal com es pot veure al vídeo, ha contestat en català les preguntes en anglès de la presentadora. L'entrevista s'ha pogut seguir amb subtítols. Puigdemont ha parlat de l'actual situació a Catalunya i el camí que vol fer per a la seva independència. Sobre quan es farà el referèndum, sobre si Espanya usarà la força física i, sobretot, què passaria un cop assolida la independència.

El que val per Escòcia val per Catalunya

Puigdemont explicava a la presentadora que els actuals moviments a la Unió Europa davant el Brexit és intentar "aplanar el camí perquè Escòcia en continuï formant part". També ha aprofitat per a recordar què ha recordat que Catalunya és contribuent net a la UE a més d'una regió que representa el 2% del PIB comunitari i amb una economia en auge.

Preguntat per si una Catalunya independent hauria de renegociar de nou el seu accés a la UE, ha afirmat que la Comissió Europea "no s'ha posicionat i ara està dient que Escòcia no tindria cap problema per continuar sent membre d'Europa si es declara independent".

Sobre els suports internacionals a la independència un cop declarada, Puigdemont ha recordat que la UE va advertir a Eslovènia que no la reconeixeria si s'independitzava de Iugoslàvia "i al cap d'uns mesos va reconèixer a Eslovènia, que avui forma part de la UE ".