Colau ataca el PDeCAT per no condemnar el suposat 3% de CDC mentre ignora el deute d’ICV

L'alcaldessa de Barcelona es posa la 'toga' de jutgessa i ja diu que Artur Mas ha d'assumir responsabilitats

Ada Colau no s’espera al final del judici del cas Palau i ja ha sentenciat Artur Mas i l’antiga Convergència per corrupció. En una entrevista a El Punt Avui, l’alcaldessa de Barcelona s’ha posat la ‘toga’ de jutgessa i ja ha demanat a l’expresident de la Generalitat que assumeixi responsabilitats. Fins i tot, ha dit que el PDeCAT ha de reaccionar i desmarcar-se’n perquè, en cas contrari, “estem parlant del mateix”. Amb tot, preguntada pel deute d'ICV, defensa que la nova formació dels comuns no se n'ha de fer càrrec.

“Hi ha tantes proves que ja és impossible negar que hi havia hagut una relació entre les empreses que finançaven directament el partit i l'adjudicació d'obra pública”, ha constatat Colau parlant de CDC i companyies com Ferrovial. L’alcaldessa de la ciutat comtal ha criticat de manera dura la compareixença d’Artur Mas aquesta setmana al Parlament per parlar de la qüestió i ha volgut erosionar el PDeCAT: “Hi ha fets provats i confessats i, en canvi, els dirigents del PDeCAT no s'hi refereixen de manera clara. Em sorprèn moltíssim que es pugui presentar un suposat nou projecte i que no es faci una condemna clara”.Alhora, Colau ha defensat que el nou partit dels comuns que està a punt de néixer no s’ha de fer càrrec del forat econòmic d’ICV: “Els deutes que tingui cadascú són cosa de cadascú, sigui d'ICV o del partit que sigui, cadascú ha de buscar la manera de resoldre els compromisos que tingui adquirits i que són seus”. Així, la líder de Barcelona en Comú tracta el deute com si es tractés d’un partit totalment aliè al que està gestant, encara que Iniciativa n’és un dels integrants més importants. “No es pot hipotecar aquest espai amb deutes o compromisos anteriors de qui siguin i del tipus que siguin”, ha reblat, encara que sí que considera que el PDeCAT ha de respondre per les accions passades de CDC.