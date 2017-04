Catalunya s’erigeix com a líder mundial en Intel·ligència

Última actualització Diumenge, 2 d'abril de 2017 13:15 h

Singapur convida el Principat a un congrés pioner sobre l'internet de les coses pel pla SmartCAT de la Generalitat

Catalunya està disparada en l’àmbit de la intel·ligència a nivell mundial i ja s’ha posat a l’alçada dels territoris considerats més ‘smart’ del planeta. El Principat, amb Barcelona com a ciutat forta, és el segon territori de tot el món en aquest sentit, només per darrere de la República de Singapur i per davant de la regió de Londres. És el resultat de l’últim informe Juníper sobre la qüestió, cosa que ha explicat aquesta setmana el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, a un congrés internacional referent i pioner sobre l’internet de les coses precisament a Singapur.

En la conferència inaugural de la trobada, Puigneró ha explicat l’estratègia Smart CAT del Govern català, que vol convertir Catalunya en un Smart Country de referència internacional. I ho ha fet davant Vivian Balakrishnan, ministre d'Afers Exteriors i ministre a càrrec de la iniciativa Nació Intel·ligent de la República de Singapur, i Christopher Pook, director regional del Departament de Comerç Internacional (DIT) i representant del FCO Prosperity Network al sud-est asiàtic de l’Alt Comissionat Britànic. “Volem que els ciutadans siguin part activa en la presa de decisions a Catalunya”, ha assegurat el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern.De fet, la presència del Principat al congrés ja és un èxit i una mostra que és una referència en el sector. Les autoritats de la petita ciutat-estat del sud-est asiàtic han convidat Catalunya al congrés per l’interès en l’estratègia de la Generalitat ja que, segons el Govern, “s’alinea amb les polítiques dutes a terme pel país asiàtic en aquest àmbit per esdevenir una nació intel·ligent on ciutadania, empreses i administració aprofitin el poder de les xarxes, les dades i les TIC en general per millorar la qualitat de vida, crear oportunitats econòmiques i construir una societat millor”.