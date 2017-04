Dastis segueix els passos de Margallo i rebenta l’argumentari unionista en dues entrevistes

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

2 d'abril de 2017, 16.19 h

Preguntat sobre si els paral·lelismes amb Catalunya influeixen en aquest ‘d’entrada’, ha respost que no, ja que a Escòcia es va celebrar un referèndum d’acord amb les lleis, mentre que a Catalunya no és possible: “No crec que siguin casos comparables”.



Ves per a on, te raó! No son comparables car en una dictadura el poble està per servir la llei i en una democràcia es la llei que està per servir al poble.





Cardem el camp de la dictadura espanyola//*//