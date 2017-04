Un exministre britànic insta el Regne Unit a donar suport a la independència de Catalunya

Aniol l'Ametlla del Vallès l'Ametlla del Vallès

2 d'abril de 2017, 18.28 h

Això només acaba de començar. Llevat dels corruptes, que n'hi ha molts però n'hi ha més d'honrats, començaran a sortir veus de tot arreu en el mateix sentit.

No crec que en Margallo pugués corrompre tota la classe política democràtica mundial.

Veurem com tot l'espanyolam anticatalà, com el que vomita bilis tot sovint per aquí, s'estripa les vestidures i faran cada vegada més bestieses.



GAME OVER, com diu algú per aquí.