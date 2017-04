L’ombra de la manipulació de les primàries sobrevola Susana Díaz

En el primer gran acte de campanya, que ha congregat 3.000 persones a Gijón, Pedro Sánchez ha dit que tot i els entrebancs, “no hi haurà dic que aturi la força de la militància socialista”, davant “el PSOE de l’abstenció a Rajoy”. L’exlíder del partit ha dit que “jo vaig mantenir la meva paraula i vaig pagar un preu molt alt” i també ha etzibat que les primàries han de servir “perquè el secretari general no pagui amb la seva dimissió complir amb la paraula donada als votants”.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal