Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 09:25 h

L'exjugador del Barça parla sense embuts a favor del referèndum

5 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Xavi Hernández ha estat el protagonista del programa de TV3 'Fora de sèrie'. El format recull la conversa entre dues personalitats catalanes i aquest cop el periodista esportiu Pere Escobar ha viatjat fins a Qatar per enraonar amb l'exjugador del Barça. En un moment concret, en un bar prenent un suc, Escobar li pregunta a Xavi per la situació política que viu Catalunya i, un cop ja fora de la selecció espanyola, el jugador català no es mossega la llengua.

A favor del referèndum

Xavi Hernández no ha tingut pèls a la llengua a l'hora de defensar que Catalunya hauria de poder decidir el seu futur. Així, fins i tot, ha fet una comparació amb Qatar, un país "que se sap que no és democràtic, però a Espanya passen coses que no entenc". El jugador ha insistit sobre la "falta d'empatia" de l'Estat cap als catalans quan "hi ha tanta gent al carrer".

Espanya no ens entén

En aquest sentit, Xavi Hernández acaba fent una reflexió important: "Espanya s'hauria de preguntar per què moltíssima gent volem la independència". Segurament, l'ús de la primera persona del plural és un petit lapsus que deixa entreveure clarament el sobiranisme del jugador català. Tot i això, durant l'entrevista, afirma no voler posicionar-se.

L'ús polític del futbol

Xavi també certifica l'ús intencionat que s'ha fet des d'Espanya amb les victòries de la Selección. L'exblaugrana, però, sent compassió "és normal, el futbol el segueix molta gent i és una eina per desviar l'atenció i s'ha fet servir".



Un orgull jugar amb Catalunya



Xavi explica que si Catalunya aconsegueix la independència, "el més normal seria que els jugadors catalans juguessin amb la selecció catalana" i que això per a ell representaria "un orgull". A més, posa un exemple de normalitat com el que succeeix a Escòcia, que té una selecció pròpia.