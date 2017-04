Estat de setge contra el Govern de Catalunya

Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 10:10 h

La fiscalia investiga totes les dades a les empreses contractades per a la ciberseguretat i l'agència tributària catalana

Dos dels principals mitjans unionistes mostren avui a les seves portades la dèria de l'Estat per aturar el procés per mar, terra i aire. En aquesta ocasió, El País i La Vanguardia coincideixen en publicar que la Fiscalia està investigant tots els moviments del govern català per torpedinar en tot el que pugui la creació de les estructures d'Estat que han de preparar Catalunya un cop el 'Sí' s'imposi al referèndum.

L'obsessió de l'Estat per frenar el procés arriba a límits inhòspits. La Fiscalia de l'Audiència Nacional viu immersa en una dèria persecutòria sobre la creació, per part del govern català, de les estructures d'Estat. Davant dels moviments a Catalunya,el fiscal José Manuel Maza torna a observar possibles delictes de sedició, malversació i desobediència a les maniobres de la Generalitat i per aquest motiu va enviar, el divendres passat, la Guàrdia Civil a una vintena d'empreses tecnològiques, consultores i de ciberseguretat per exigir tota la informació sobre els contractes amb la Generalitat per construir dues estructures: els serveis d'intel·ligència i l'agència tributària.

Xantatge públic a empreses privades

La Guradia Civil ha donat només 8 dies a les empreses per entregar la informació de què disposin sobre la seva relació amb la Generalitat. En cas de no fer-ho, se les ha amenaçat que podrien incórrer en delictes de desobediència i de malversació de cabals públics. També hauran d'explicar el procediment de contractació, l'import de les aplicacions informàtiques desenvolupades i la forma de pagament per part de la Generalitat.

Persecució i setge a persones individuals

La fiscalia és conscient que hi ha empreses de gran envergadura que podrien defensar els seus interessos amb solvència. És per això que amb tota la mala intenció i mesquinesa possible, requereix a les empreses contractistes que identifiquin "els empleats de l'empresa encarregats" d'activar programes informàtics o els que han instal·lat programes a les dependències de la Generalitat així com "al funcionari de la Generalitat a què se li va lliurar i va instruir sobre el seu funcionament". Però no acaba aquí la cosa, segons El País, també exigeixen a les companyies que aportin a la Fiscalia "les contrasenyes necessàries per poder activar cadascuna de les aplicacions informàtiques aportades".



Els pressupostos, vetats d'urgència



Mai a Espanya la justícia havia estat tan ràpida. El nou president del TC, Juan José González Rivas, ha canviat l'ordre de les reunions per la presentació del recurs d'inconstitucionalitat que ha interposat el Gobierno contra les normes del projecte de pressupostos de la Generalitat que preveuen la celebració d'un referèndum aquest any. A la velocitat de la llum, el ple del TC es reunirà segurament demà per examinar la impugnació de l'Executiu espanyol i el més provable és que suspengui els comptes catalans.