La resposta ciutadana de Viladrau a les maniobres militars que posarà nerviosos els soldats

Els vilatans oferiran als reclutats que se sumin al Pacte Nacional pel Referèndum

L'exèrcit espanyol torna a provocar a Catalunya. Aquest cop amb maniobres a Viladrau, Arbúcies i Riells-Viabrea. Però aquest cop, la resposta democràtica dels vilatans deixarà en evidència als militars: l'ajuntament de Viladrau oferirà als soldats que se sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i insta als ciutadans que aprofitin la situació per a convidar-los-hi. L'Ajuntament ha emès un BAN on recorda que el consistori s'adhereix als municipis desmilitaritzats de les comarques de Girona.

ACN Viladrau .- L'Ajuntament de Viladrau (Osona) ha emès un BAN per informar als veïns que des d'aquest dilluns i fins dimecres l'exèrcit espanyol farà exercicis militars als municipis de Viladrau, Arbúcies i Riells-Viabrea. Al comunicat -signat per l'alcaldessa, Margarida Feliu (ERC)-, s'informa que el consistori, juntament amb l'ANC de Viladrau, farà entrega al grup de 80 militars de fulletons informatius "per adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum". També insta els vilatans que aprofitin l'ocasió per parlar-hi i comentar-los que "individualment es poden adherir al Pacte Nacional pel Referèndum molt fàcilment" a través de la web de la campanya. L'alcaldessa afirma que "en aquests moments importants per a tothom, la democràcia posa en el mateix cantó a tots els que hi creiem, tant els que estem a favor de la República Catalana, com els que no ho veuen clar". "No podem perdre cap moment ni cap visita que ens vinguin a fer al nostre municipi, per fer d'aquest any 2017 el més important del nostre país. Referèndum o referèndum", conclou el comunicat.

