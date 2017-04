Barcelona en Comú usa una imatge que degrada la dona per promocionar el 010

Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 12:45 h

Fa un tuit amb unes teleoperadores treballant a les antigues línies telefòniques

Polèmica del tot innecessària: un tuit de Barcelona en Comú que pretenia presumir sobre la gratuïtat del telèfon 010, s'ha convertit en una font de debat i controvèrsia a les xarxes en usar un gif animat d'unes dones dels anys 50 treballant al més pur estil fordià de teleoperadores, quan les línies s'havien de connectar manualment. La nova política usa imatges de la vella política.

Des d'avui el 010 és gratuït.

L'accés a la informació és un dret de la ciutadania, i un deure dels poders públics! pic.twitter.com/Xc89QDt2yh — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 1 d’abril de 2017

Des d'aquesta setmana el telèfon 010, per a tasques de tramitació i informació de l'Ajuntament de Barcelona, no tindrà cap cost per a l'usuari. Per aquest motiu, Barcelona en Comú presumia d'aquesta fita amb un tuit que pretenia posar-se una medalla per tal gestió. Però, el responsable de màrqueting de BeC no ha estat fi a l'hora d'escollir la imatge per acompanyar la notícia: un gif animat d'unes dones repentinades i empolainades treballant fent de teleoperadores. Per una banda, a part de ser una imatge antiga i carregada de tòpics, la fotografia animada segueix incidint en la idea que la feina de teleoperadora ha de ser exclusivament femenina. A més, les jornades laborals de l'època de la imatge, així com els salaris i les condicions dels treballadors, no serien, precisament, les que professa l'esquerra de Colau. De moment, el tuit segueix publicat.