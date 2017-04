Les peripècies de Puigdemont per internacionalitzar el procés continuen a Bolonya

Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 14:20 h

Entrevistes a televisions internacionals, conferències a universitats de prestigi mundial, xerrades a Brussel·les... el president de la Generalitat, Carles Puigdemont no s'atura en internacionalitzar el procés. Aquest cop veu la Fira de Bolonya com un "aparador excepcional" on per primer cop un país sense estat n'és convidat oficial. El president constata la "bona entesa" amb el govern balear per organitzar la participació en el certamen.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la inauguració de la 54a Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya © acn Comparteix Tweet

Etiquetes carles puigdemont, diplomaci, indepednencia, internacionalitazcio, proces, referendum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha participat aquest dilluns en la inauguració de la 54a Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, en què Catalunya i Balears són les convidades d'honor. "És un aparador excepcional on per primera vegada un país sense estat obté el rang de convidat oficial", ha precisat. En un discurs en tres llengües –català, italià i anglès-, ha recalcat que a Catalunya, com a Itàlia, la cultura és el "petroli" del país i que, a falta d’un estat, la cultura i la llengua són la senya d’identitat "més important" i la forma de "presentar-nos al món”. El cap de l’executiu ha remarcat en aquest sentit "la bona entesa" amb el Govern de les Illes Balears, amb qui hi ha hagut un "clima de participació i compromís" que permet augurar el "desitjat bon èxit per aquest esdeveniment”. També han assistit a la inauguració els consellers de Cultura, Santi Vila; i d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; i el director de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano.