3 d'abril de 2017, 17.57 h

Potser aquest és un bon moment per a re tomar la història a partir de quan Anglaterra va abandonar els Països Catalans als peus de les dictadures madrilenya i francesa. El mató, com diu el Sr. Picard, és un mató per poc que se li done excusa per a comportar-se com a tal.Benvingut al club.