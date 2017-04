Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 19:00 h

Un divertit gag del Polònia de l'any 2011 recorda les reaccions d'aquests dies amb l'anunci de Rajoy de noves inversions

Mariano Rajoy ha recuperat un problema antic, però constant en la història d'Espanya. L'anunci d'inversions de l'Estat o un canvi de tracte d'aquest amb Catalunya sempre ha portat problemes per a l'inquilí de la Moncloa. Els 4.200 milions d'inversió i la promoció del Corredor Mediterrani ha creat un foc al Gobierno que intenta amansar les feres amb silenci o noves promeses, una tònica habitual en el sistema autonòmic espanyol.

És igual si són socialistes o populars, l'anunci del Gobierno ha xocat amb l'oposició pública de València, Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Astúries i Extremadura. Una denúncia contra el greuge que l'Estat inverteixi en Catalunya que no ve de nou com recorda aquest gag del Polònia de l'any 2011 on el president de la Generalitat, Artur Mas, davant les constants queixes de les autonomies pel tracte que dispensa el president del Gobierno d'aleshores, Rodríguez Zapatero, decideix demanar "una merda" per veure si també la reclamen.

El divertit gag no només narra com les altres autonomies, que curiosament són les mateixes que ara s'han queixat a Rajoy, denuncien no rebre la mateixa "merda" que Catalunya, sinó que a més Madrid, gràcies a Esperanza Aguirre, en rep dues.