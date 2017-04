Un exeditor del The Sun diu 'follaburros' als espanyols pel cas Gibraltar

Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 20:00 h

Kelvin MacKenzie també proposa posar un impost al vi Rioja

Espanya s'ha topat amb un altre nacionalisme imperialista de la mateixa mena que el seu, l'anglosaxó. Arran de les disputes sobre la sobirania de Gibraltar un cop s'hagi fet realitat el Brexit, l'escalada de violència verbal ha augmentat veloçment. És el cas d'un històric periodista anglès, Kelvin MacKenzie, que va dirigir el diari The Sun a finals dels 80 i principis dels 90 i que en un article, directament, el polèmic columnista, insulta els espanyols.

El periodista Kelvin MacKenzie ja no dirigeix el diari però hi manté una columna d'opinió i ha demostrat que el nacionalisme anglosaxó està al mateix nivell que l'espanyol: bel·ligerant i ferotge. L'articulista, segons recull ElEspañol, que és tota una eminència en el món de la comunicació anglesa, ha titllat de 'follaburros' els espanyols davant el conflicte amb Gibraltar després que es faci efectiu el Brexit. "Donkey rogerers", diu concretament (Roger és una referència col·loquial al penis que data de mitjan el segle XVI i usat com a verb, ve a referir-se al fet de mantenir relacions sexuals).

També titlla els governants espanyols de "cretins" i afirma que se'ls està "pujant el Rioja al cap". Sobre el vi, a més, demana que hi hagi un aranzel per a dificultar la seva exportació al Regne Unit. Proposa "negar l'espai aeri a tots els vols espanyols" o "cancel·lar" els plans de la visita de la família reial espanyola prevista per aquest estiu".

