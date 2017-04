El Regne Unit acaba amb la prepotència espanyola amb només una amenaça

Última actualització Dilluns, 3 d'abril de 2017 17:55 h

La comparació de Gibraltar amb les Malvines frena les paraules de l'Estat

La prepotència de l'Estat a l'hora de manifestar la seva superioritat és fàcil de trobar en el procés català, les amenaces per la via judicial, la reiteració del possible ús de l'article 155 per suspendre l'autonomia i, fins i tot, l'ús de l'exèrcit que alguns exmilitars manifesten o personalitats mediàtiques de l'unionisme sondegen en les tertúlies són només un exemple del caràcter d'Espanya. Aquest cop el tret ha sortit la culata, la prepotència amb el cas de Gibraltar ha provocat que algunes veus angleses parlin d'una intervenció militar per defensar la sobirania del penyal.

ACN Madrid .- El ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, ha afirmat aquest dilluns que a Gran Bretanya “algú està perdent els nervis” en comparar el conflicte de Gibraltar amb el de les Malvines, després que un antic líder conservador, Michael Howard, suggerís una solució que passés per la intervenció militar com fa 35 anys per preservar el penyal.



Per Dastis, “portar a col·lació situacions passades amb les Malvines és treure-ho de context” i “no hi ha cap raó” per actuar així. La lluita entre el Regne Unit i l’Estat pel penyal de Gibraltar, que no va ser inclosa en la carta que va enviar la primera ministra Theresa May a la UE, també ha portat un antic ministre de Tatcher, Norman Tebbit, apuntar la possibilitat de portar el cas de Catalunya a les Nacions Unides. Per la seva banda, Dastis ha evitat repetir aquest matí, com va fer aquest diumenge en una entrevista a ‘El País’, que l’Estat no bloquejaria “d’entrada” l’ingrés d’una Escòcia dependent a la UE i ha dit que se’l va malinterpretar.

“No s’ha de parlar sobre hipòtesis, l’únic cert és que quan surti el Regne Unit, sortirà Escòcia”, ha subratllat el ministre d’Afers Exteriors sobre les conseqüències del Brexit. “El que passi en el futur ja veurem quan passi, si passa”, ha afegit Dastis, que ha insistit que els casos de Catalunya i Escòcia “no són equiparables”

