El País il·lustra l'independentisme amb un símil dels uniformes jueus als camps de concentració

Diferents usuaris de Twitter demanen explicacions a Eulogia Merle, l'autora

Nou despropòsit del diari El País, si els editorials i els articles d'opinió han destacat per la seva duresa contra el procés, fins al punt de comparar amb total impunitat el moviment independentista amb el nazisme, aquest cop ha estat una il·lustració la que ha fet un símil entre l'uniforme que llueix un independentista amb els que vestien els jueus als camps de concentració.

Exterminar 'el problema catalán' i ilustrar-ho amb l''uniforme' jueu als camps de concentració nazis. No teniu perdó https://t.co/KysVRaJsxN pic.twitter.com/cxg5BgK8OW — Xavi Miserachs (@xmiserachs) 3 d’abril de 2017

L'article, 'El final del paradigma Ortega-Cambó', que exposa raonaments tan moderats com "no necessitem oferir res als sobiranistes; aquest cop, als nacionalistes, ni aigua", està acompanyat per una imatge on es pot veure la similitud entre la roba de qui representa ser independentista amb la que lluïen els jueus als camps de concentració nazis. Una relació que ha provocat que diferents usuaris de Twitter hagin demanat explicacions a Eulogia Merle, autora del dibuix.