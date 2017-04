El Senat justifica el 'Valle de los Caídos'

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 05:00 h

Rebutja convertir l'espai exaltació franquista en un centre d'interpretació de la Guerra Civil

El Senat ha decidit justificar l'existència del 'Valles de los Caídos', malgrat els més de 40 anys de la mort del dictador la cambra alta continua rebutjant qualsevol reforma de l'espai que deixi enrere l'exaltació franquista que conserva l'espai on cada 20 de novembre s'apleguen feixistes de la Falange, i altres moviments ultranacionalistes, per retre homenatge al dictador Francisco Franco.

La Comissió Constitucional del Senat no només rebutja reinterpretar el 'Valle de los Caídos', sinó que justifica la seva existència. Els 15 vots que van rebutjar la moció presentada pel PNV perquè l'espai es reconvertís en un centre d'interpretació de la Guerra Civil i la repressió és un missatge molt clar per als qui reclamen justícia pels quims franquistes encara per jutjar.

El despropòsit unionista ja no es dissimula, la mateixa portaveu del PP, Clara Isabel San Damián va celebrar el fre de la proposta dels bascos fent una crida al consens "de tots" i les sensibilitats "de tots" perquè el 'Valle de los Caídos' sigui un símbol de "respecte i homenatge". La pregunta de l'oposició era, quin consens? Quines sensibilitats? És això una crida a defensar els drets dels falangistes? El representant d'Unidos Podemos, Miren Gorrotxategi, resumia el debat sobre el consens que busca el Gobierno amb la següent sentència: "volen consens amb els que exalten el franquisme".

