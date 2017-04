La Cadena SER, atemorida perquè la majoria de catalans volen un referèndum unilateral

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

4 d'abril de 2017, 16.24 h







#20 #21 #22 #23





Micaela , NO FUGIS , CONILLA ESPANTADISSA . . .quina ràbia, oi? Com se'n riuen de vosaltres aquests pèrfids anglesos.





On són aquells "valents" que cantaven allò de :







. . .



¡Adelante, por España!,

que si en Rusia ya triunfó mi División,

no es bastante nuestra hazaña

si es inglesa la bandera del Peñón.



¡A la líd!, ¡Con valor!

¡Empuñemos de nuevo el fusil!

¡A luchar!, ¡Con valor!,

Que en tus rocas sabremos morir.



. . .





Què passa, Micaela RRRR... Llegir més