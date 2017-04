“A prendre pel cul, senyors”: la contundent campanya de ‘The Sun’ per defensar Gibraltar

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 11:00 h

El tabloide amb més circulació al Regne Unit regala avui un pòster patriòtic contra la "interferència" d'Espanya i la UE

Guifré Jordan @enGuifre - El diari tabloide més llegit del Regne Unit, The Sun, ha engegat una campanya patriòtica per defensar la sobirania britànica sobre Gibraltar. El rotatiu publica en portada un fotomuntatge del penyal amb una bandera del Regne Unit pintada sobre la seva silueta i un titular: “El nostre missatge als líders d’Espanya i la UE que interfereixen... A prendre pel cul, senyors!”. Una traducció aproximada de l’original “Up yours, senors [sic]”, que força una rima fins al punt de sacrificar l’ortografia de la paraula señores.

El rotatiu, que agrupa les notícies sobre l’embolic ‘llanito’ sota el títol ‘Campanya per Gibraltar’, ha anat més enllà i en l’edició d’avui regala un pòster on es veu el mateix muntatge amb un altre lema: “Hands off our rock [traieu les mans del nostre penyal], nuestra roca no se toca”. De fet, el disseny també es pot descarregar de manera gratuïta en aquest enllaç per ser imprès o pel mòbil i el diari insta a fer-lo servir per demostrar patriotisme: “Mostra el teu suport al penyal descarregant-te aquest pòster o el fons de pantalla per a mòbils ara!”.L’editorial de The Sun també està, en part, dedicada a la polèmica diplomàtica, i s’hi afirma que “per descomptat el Regne Unit no hauria d’anar a la guerra contra Espanya per Gibraltar, però no ens asseurem de braços plegats mentre Madrid engega l’última ridícula temptativa per fer-se amb el territori”. L’article demana a la primera ministra britànica, Theresa May, que el penyal no serà part de cap negociació i també recorda que els ‘llanitos’ sempre han rebutjat canviar de mans. “Gibraltar ha estat britànic durant més de 300 anys, aquest estatus es va consolidar molt abans que la Unió Europea nasqués i segurament la sobreviurà”.El rebombori dels últims dies ha dut reaccions de tot tipus, des de la vehemència d’un exeditor del propi The Sun , fins la suggerència d’un exministre ‘tory’ , que demanava que el Regne Unit donés suport a la independència de Catalunya. En clau d’humor, una de les piulades que més ressò han tingut ha estat la del presentador anglès Richard Osman: “Si anem a la guerra amb Espanya, hem d’atacar de 2 a 4 de la tarda”. Un comentari que ha desfermat reaccions de tot tipus