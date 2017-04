Albert Rivera manipula el CEO i afirma que C’s està a “un escó” de presidir la Generalitat

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 12:20 h

El president de Ciudadanos intenta criminalitzar Podemos per si mai fa president un independentista

Albert Rivera ha reinterpretat l’última enquesta del CEO fins al punt de situar Ciudadanos a només un escó de la presidència de la Generalitat tot i que l’aproximació només li dóna entre 20 i 21 diputats dels 135 que té la cambra catalana. El president de la formació ho ha afirmat en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press basant-se en que la suma de tots els partits no nítidament independentistes –incloent els comuns– es quedarien a les portes de sumar la majoria absoluta de seients al Parlament.

Així, assumeix que Ciudadanos continuarà encapçalant l’oposició i que els comuns, PSC i PP hi donaran suport. De fet, durant l’acte ha interpel·lat directament Pablo Iglesias, a qui ha reptat a dialogar amb ell sobre Catalunya i li ha dit que donar suport a un independentista com “Junqueras” per fer-lo president, “seria una irresponsabilitat històrica en un moment en què podem acabar amb el procediment separatista”. La dialèctica de Rivera, donant per fet que les noves eleccions són a tocar i ignorant la possibilitat real que se celebri un referèndum.El president de Ciudadanos veu Inés Arrimadas encapçalant “un govern de consens” per la unitat d’Espanya, tot i que l’enquesta del CEO no li dóna unes perspectives electorals tan optimistes: 20-21 escons, 4 o 5 menys que els 25 que ocupa ara. Trepitjant-li els talons, el sector dels comuns en tindria entre 18 i 19 i el PSC no es quedaria lluny amb 16. L’aproximació electoral, però, té un punt feble: assumeix que el PDeCAT i ERC es presentaran amb la candidatura de Junts pel Sí de nou, a la qual atorguen entre 58 i 60 escons. Una possibilitat, a hores d’ara, que no està assegurada, com així és un interrogant el cap de llista de cada partit i el moment en què se celebraran comicis. El camí cap al referèndum de setembre pot canviar el panorama electoral com un mitjó.