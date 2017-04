Aquesta és la papereta que vol la CUP per votar el referèndum

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 13:35 h

Es tracta d'una campanya que pretén pressionar el govern perquè fixi la data

La CUP pressiona i vol data i pregunta ja. Sota aquesta premissa ha iniciat una campanya a les xarxes i al carrer. Per una banda, per internet s'ha propagat el hashtag #DataiPreguntaAra i, per l'altra, aquest matí nombrosos representants de la CUP arreu del principat han repartit un total de 250.000 paperetes amb la pregunta i la resposta binària que consideren més clares i entenedores: “Vols que Catalunya sigui una República independent?”. Està traduïda a cinc idiomes –català, aranès, castellà, romanès i àrab- i té una resposta binària de ‘sí’ o ‘no’.

Eulàlia Reguant repartint les paperetes © CUP



La papereta de la CUP de cara el referèndum © ACN Comparteix Tweet

“L’objectiu de la campanya és pressionar el Govern perquè fixi una data i una pregunta pel referèndum perquè el país s'ha d'organitzar”, ha afirmat la portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, a les portes de l’estació d’Arc de Triomf, on una nodrida representació anticapitalista –encapçalada per la diputada Eulàlia Reguant- han repartit paperetes als viatgers. “Cal que tiri endavant un gran pacte social i polític per definir la data i la pregunta perquè això ajudaria a fer versemblant el procés i el referèndum”, ha insistit Gibert.



La pregunta pactada no és possible



La portaveu del secretariat nacional de la CUP ha considerat que la via pactada amb l’Estat està “totalment esgotada”. “És una veritat sabuda des del 2006, no hi ha sortida”, ha puntualitzat Gibert. “Per tant, demanem no supeditar més les nostres agendes polítiques a les reaccions de l’estat espanyol, que sabem que sempre passen per tribunals, inhabilitacions i impugnacions”, ha enumerat la portaveu del secretariat nacional de la CUP. Gibert ha apostat doncs per engegar la maquinària, fixar un horitzó concret per celebrar el referèndum i permetre així que els partidaris del sí i els del no "es carreguin d'arguments". “I com més aviat passi això, millor”, ha reflexionat en veu alta. Sobre la concreció de la pregunta, des de la CUP s’ha volgut posar mà estesa. “Nosaltres no volem imposar cap pregunta. Aquesta és la nostra opció perquè ens sembla nítida, intel·ligible, binària i és una bona candidata”, ha remarcat Gibert.

No és la pregunta definitiva



“Però no ens tanquem a res. És més, la pregunta ha de sortir del pacte social i polític”, ha manifestat la portaveu del secretariat nacional de la CUP. A la part de darrera de les 250.000 butlletes de la CUP hi ha un missatge polític més explícit on recorden “l’esforç molt important” de la formació anticapitalista per aprovar els pressupostos i no donar “cap excusa” per a la no celebració del referèndum. “Es tracta d’uns comptes en què nosaltres no creiem i que no acceptem de bon grat”, ha insistit Gibert. “Ara calen concrecions. Exigim clarament i urgentment un acord: un acord per a una pregunta clara i binària sobre la independència; i un pacte per a la data del referèndum", han conclòs des de la CUP.

