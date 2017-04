Quins col·lectius encara ha de convèncer l’independentisme, segons l’últim CEO?

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 16:00 h

Dones, gent gran, joves, residents al Baix Llobregat i a Girona, nascuts a la resta de l’Estat i fora de la UE: els menys independentistes i els més indecisos

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre– L’últim baròmetre del CEO ha deixat diverses interpretacions sobre el posicionament dels catalans respecte un hipotètic referèndum d’independència, una de les quals és que el Sí i el No continuen frec a frec. Ara bé, de la lletra petita els defensors de l’Estat propi poden treure més conclusions sobre quin són els col·lectius en què han de posar més el focus de cara a assegurar una victòria del Sí en el promès referèndum de setembre. Ras i curt: dones, gent gran, gent del Baix Llobregat, castellanoparlants, nascuts a la resta de l’Estat espanyol, nascuts fora de la UE i nouvinguts en l’onada de la dècada dels 2000.

Notícies relacionades

L’enquesta conclou que un 44,3% de catalans vol que Catalunya sigui independent i un 48,5% no ho vol. Ara bé, les dones ho tenen menys clar, ja que només un 42,9% aposten pel canvi, mentre que el percentatge d’homes és més alt (45,7%). Les indecises, a més, són tres punts superiors als indecisos (8,5% per 5,8%), així que el sobiranisme té marge d’actuació.Per edats, els majors de 50 anys són els únics que preferirien quedar-se a Espanya, però si bé entre els de 50-64 anys la diferència és de 5 punts, entre els de 65 anys i més els unionistes guanyen per 54% a 41%. En les franges de joves de fins a 34 anys l’estadística és més favorable a la sobirania plena (entre els de 18-24 anys el Sí guanya per dos punts) però també la bossa d’indecisos és més gran i se situa entre l’11% i el 13%.Per llocs de residència, si bé els habitants de les comarques de Girona aposten abassegadorament per la independència (60% a 28%), i Lleida i Tarragona també –encara que amb menys contundència–, els de la província de Barcelona són, majoritàriament, unionistes per 51% a 41%. En especial, la gent del Baix Llobregat és qui s’hi oposa amb més vehemència, ja que és la comarca amb nombre d’enquestats significativa més decantada cap al No (69,6% a 25,1%). El ‘target’ és evident, tot i que la bossa d’indecisos més gran és a Girona (10,7%), que encara podria contribuir més a una hipotètica victòria del Sí.Tot i que l’independentisme ha deixat de banda en certa manera els vicis de marginar per complet el castellà dels seus actes, la gent que se sent més còmode parlant en la llengua de Cervantes són gairebé per unanimitat unionistes (75% per 17,8% de vots pel nou Estat). Per contra, els que prefereixen el català es decanten per un 67,9% pel Sí, i a qui és indiferent també volen que Catalunya no continuï depenent de Madrid (50% a 39,6%).L’altra gran assignatura pendent són els nascuts a la resta de l’Estat, ja que només un 18,4% d’aquest col·lectiu advoca perquè el Principat guanyi la sobirania màxima. Els nascuts a Andalusia (16%) i Extremadura (14,3%) són els menys independentistes, mentre que els originaris de països de fora de la UE i que ja tenen dret a vot –nacionalitat espanyola– també rebutgen el nou estat per golejada –25,3% de vots afirmatius i 62,7% de negatius–. Ara bé,són els més indecisos amb un 12,7% de Ns/Nc. Les dades són encara més extremes entre els arribats a Catalunya entre 2000 i 2004 (només 11,9% d’independentistes) i a partir de 2004 (13,7%).