[Vídeo] Boada demostra a TV3 que els comuns i els unionistes podrien no estar tan lluny

pep Barcelona Barcelona

4 d'abril de 2017, 18.24 h

Boada no s'estranya de que el govern espanyol violi els drets fonamentals de les persones i les lleis per lluitar contra Catalunya.



Això és correcte. Ningú s'estranya daixò.



El que no és correcte és que Boada a banda de no estranyar-se no s'indigni. Per molt previsible que sigui no deixa de ser indignat per a qualsevol demòcrata aquestes accions indignes del govern espanyol. O potser és que en Boada no és demòcrata? O potser no és prou demòcrata per posar la democràcia per davant... Llegir més