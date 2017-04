País Valencià i Balears podrien seguir el camí català després de l'ofec de l'Estat amb els pressupostos

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 17:50 h

El conjunt dels Països Catalans torna a rebre el maltractament econòmic del govern espanyol

Una vegada més el conjunt dels Països Catalans torna a rebre l'ofec econòmic per part del govern espanyol en uns pressupostos generals. Si a Catalunya ja no esdevé una notícia rellevant, sí que s'ha sentit com una puntada de peu al fetge a les Illes Balears i al País Valencià. Les seves reivindicacions han tornat a no ser escoltades i la impotència i frustració podrien ajudar a fer que aquests dos territoris dels Països Catalans comencessin a fer el gir cap a les tesis sobiranistes del Principat.



El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha considerat aquest dimarts “indignant” el projecte de Pressupostos generals de l’Estat (PGE) presentat pel ministre d’Hisenda Cristobal Montoro. En unes declaracions enviades pel govern valencià, Ximo Puig ha dit que els PGE són ‘made in Rajoy’ i ha incidit en el fet que situen el País Valencià com l’autonomia amb menys inversió per habitant. El projecte de PGE 2017 presentat aquest dimarts preveu destinar una inversió de 598,1 milions d’euros al País Valencià, un 33% menys que l’any anterior, quan va rebre 879 milions. Segons aquestes dades, les inversions estatals al territori representen un 6,9% del conjunt estatal.



Les Balears, un menyspreu en tota regla La inversió també baixa a les Balears respecte ara fa un any. Les illes passen dels 159 milions d'euros del 2016 als 148 milions, sent la tercera amb menor inversió només per davant de Navarra i la Rioja. Les reaccions no s'han fet esperar i la consellera balear d'Hisenda, Catalina Cladera, ha transmès el malestar i enuig de les Balears i ho ha deixat ben clar: "És un menyspreu, no ens donen ni aigua". Així, ha parlat d'infrafinançament de les Illes, i ja ha anunciat esmenes per intentar recuperar les inversions que estatutàriament els corresponen.

