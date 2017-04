Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 19:15 h

Els independentistes demanen solucions per evitar una nova vaga

ERC i el PDeCAT han coincidit avui en posar pressió a l'Ajuntament de Barcelona per la mala gestió amb el conflicte dels treballadors del Metro i l'empresa TMB. Davant les últimes informacions i la falta d'acords, en un conflicte que ja dura quasi dos anys, els dos partits independentistes han instat al consistori d'Ada Colau que mogui fitxa d'una vegada per totes.

ERC: Prou "pedaços"



El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha demanat aquest dimarts a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que "deixi de posar pedaços al conflicte" amb els treballadors de TMB i negociï "de debò" per tal d'aconseguir un acord definitiu que evita noves vagues. "Fins ara només hem vist solucions provisionals que no resolen el conflicte de fons. Exigim al govern que encari la situació per no perjudicar la ciutadania", ha reclamat en un comunicat, on ha recordat els acords puntuals per evitar aturades durant el Mobile World Congress, quan l'executiu "s'ha vist forçat a actuar per les circumstàncies". També ha aprofitat per reclamar als directius de TMB que es preocupin per solucionar aquest conflicte "en lloc de querellar-se contra aquells que volen conèixer el seu sou en virtut de la Llei de transparència".



PDeCAT: Que "prengui decisions"



El portaveu del Grup Demòcrata (PDeCAT) a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha demanat a Ada Colau que "prengui decisions" per evitar la vaga de metro, perquè la direcció de TMB, ha constatat, "no funciona". En roda de premsa, Forn s'ha mostrat contrari a aquesta convocatòria d'aturades, perquè perjudicarà milers i milers de ciutadans que s'han de desplaçar en hora punta, però també ha criticat la "incapacitat de la direcció per negociar i per buscar solucions a un conflicte que s'està allargant mesos i mesos". En aquest sentit, ha recrimina que només pretengués "salvar" el Mobile World Congress i no es preocupés per l'endemà.

