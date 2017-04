El CCB celebra demà un 'ple fantasma' que podria reconèixer errors

Última actualització Dimarts, 4 d'abril de 2017 20:00 h

La trobada no està anunciada enlloc, ni al web

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El Consell Comarcal del Barcelonès viu en plena agonia. Ara mateix és un òrgan judicialitzat i amb bona part dels seus càrrecs electes imputats (els de CiU, PSC i Ciudadanos per un suposat nomenament d'un càrrec de confiança il·legal) i que arrossega polèmiques com el de les piscines municipals de Sant Adrià que després es van convertir en una discoteca i que ara són una zona abandonada i destrossada. El ple de demà no està anunciat enlloc.

El web del consell comarcal no parla del ple de demà Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ccb, consell comarcal

Notícies relacionades

És del tot inaudit que un òrgan public no publiqui enlloc i faci conèixer manera general i oficial un ple. Doncs això mateix ha passat amb el Consell Comarcal del Barcelonès, que suma una nova irregularitat a la seva funcionalitat. Ni la mateixa web, que ja va rebre una advertència a través d' un informe intern de la manca de transparència que oferia, publica el ple de demà. Una dinàmica que, com es pot comprovar, no ha canviat.El CCB, en teoria, té els dies comptats, ja que la majoria dels grups que el conformen han mostrat la seva intenció d'abolir-lo. Ara, però, encara té molts fronts oberts. Segons ha pogut saber directe!cat, el ple de demà versarà, principalment, sobre els pressupostos del 2017. Una de les partides podria ser la que es destinaria a la zona de la discoteca de Marina Besòs que el consistori va atorgar a un empresari d'Eivissa amb suposades irregularitats. Actualment, la zona està degradada i abandonada. El consell aprovaria la neteja de l'espai i la remunicipalització dels terrenys que passarien a titularitat pública de nou. Si això passés, el CCB acceptaria la desastrosa gestió que s'ha fet amb Marina Besòs.