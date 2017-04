El CNI augmenta el pressupost per lluitar contra el referèndum català

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 05:00 h

El Gobierno dota de més recursos l'organisme que combat l'independentisme

La guerra bruta de l'Estat contra el procés català és una realitat, el front judicial, front policial, la gran presència i investigació de l'Agencia Tributària i la batalla mediàtica que va denunciar el directe!cat el 26 de juny del 2016 amb un el·laborat mapa conceptual que mostrava els lligams de tots els actors guanya encara més pes en la fase final del procés.

Els pressupostos de l'Estat d'aquest 2017 són els comptes que han de combatre el procés encetat per la Generalitat quan Carles Puigdemont va agafar les regnes del Govern. En concret, el projecte dels pressupostos doten el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) d'un 8,3% més de recursos. Un dels augments més destacats pel que fa a les dotacions per a agències i organismes públics, una capacitat de despesa que augmenta en 20 milions d'euros més, dels 240,98M€ del 2016 als 260,96M€ d'aquest any.Aquest augment, però, s'intenta dissimular amb el poc increment del pressupost del Ministerio de Presidencia, en mans de Soraya Sáenz de Santamaría, qui controla el CNI, i ha vist com dels 762,9M€ de l'any passat ara comptarà amb 764,17M€. Un augment del 0,2%.L'operació per acabar el procés no és només una competència del CNI, involucra un front judicial que ara és sobradament conegut per les inhabilitacions de Mas, Ortega, Rigau i Homs, aquesta última ja efectiva, un front que pilota l'Agència Tributària amb multes a les entitats independentistes ANC i Òmnium, a més de l'Operació Barça per desprestigiar figures clau o la pressió mediàtica que lideren el Grup Planeta, la família Lara o tertulians destacats en programes de La Sexta.