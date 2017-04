Germà Bel desmunta els grans mites econòmics unionistes respecte la independència

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 09:30 h

L'economista i diputat de Junts pel Sí nega que un Estat català no aconsegueixi finançament perquè si no, “el BBVA tanca”

12 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre– Germà Bel ha assegurat que una Catalunya independent no tindrà problemes de finançament per començar a funcionar ja que a ningú li interessa, sobretot a les entitats financeres. Segons el prestigiós economista i diputat al Parlament per Junts pel Sí, “si no podem obtenir finançament del Banc Central Europeu” o d’altres òrgans internacionals, “el BBVA i d’altres bancs tancaran”. Ho ha dit aquest dimarts al vespre en un debat per la comunitat internacional resident a catalunya organitzat per @OurFutureCat, on s'ha tractat el paper que juga l’economia en el procés català en el present i també en els primers passos de la hipotètica Catalunya estat, i on Bel ha desmuntat diversos altres mites de l'unionisme sobre l'economia.

Notícies relacionades

En aquest sentit, també ha afirmat que a la comunitat internacional i fins i tot a l’Estat espanyol els interessa negociar el futurible nou status quo, ja que si no Madrid es podria quedar amb la totalitat del deute que té pendent: “Si som considerats un estat successor [de l’espanyol], tindrem els drets i deures de l’estat precedent, però si som considerats un estat tercer, ens expulsaran de tot arreu però no tindrem cap responsabilitat [sobre el deute de titularitat de l’actual Regne d’Espanya]”, ha dit. Ara bé, també ha aclarit que “això no passarà, perquè hi haurà un acord” i fins i tot ha predit que Catalunya pagarà entre el 14% i el 19% del deute total espanyol, per bé que també ha recordat que haurà de rebre un percentatge equivalent d’actius del total de l’Estat.Bel també ha volgut deixar clar que és un europeista convençut, però que si el Principat queda temporalment fora de la Unió Europea, “jo no moriré i el meu fill tampoc, serem fora d’una institució, i què? El més important és el comerç”. I ha seguit negant la possibilitat que ningú bloquegi un potencial acord comercial entre el club comunitari i Catalunya: “En aquest punt haurem de preguntar a Volkswagen, propietària de SEAT, a Basf o a les altres 7.000 empreses de la Unió Europea que operen a Catalunya, què els interessa”.Sobre l’amenaça d’un possible boicot a productes catalans de la resta de l’Estat, Bel ha estat taxatiu negant-ne la possibilitat perquè “això no ha passat, ni a Bòsnia respecte Sèrbia” després de la guerra dels Balcans dels 90. Segons ell, entre els tres països que exporten ara a Sèrbia hi ha Bòsnia. D’altra banda, el diputat de Junts pel Sí també ha desmuntat l’anunci d’inversió de Mariano Rajoy la setmana pasada perquè els 4.200 milions promesos pels propers anys són una xifra inferior a promeses anteriors, així que de fet, “és un anunci de reducció de les inversions”. Una afirmació que ha reblat denunciant la manca d’interès del corredor mediterrani de l’executiu popular: “Nosaltres somiem en l’orbitalitat, ells somien en la radialitat”.