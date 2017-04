Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 09:50 h

Ens posaran a la presó? Ells sabran", el vicepresident ha estat contundent i ha carregat contra els pressupostos de l’estat: "el govern espanyol no compleix mai. Promet molt i després no fa.

En declaracions a RAC1, i a preguntes de Jordi Basté ha reblat: “Ho ha fet una infinitat de vegades. Ja no ens en fiem. [...] Va venir el president Rajoy i va prometre qui sap què. [...] Ha durat una setmana". "Estem absolutament decidits a complir amb la voluntat de fer un referèndum. [...] No tenim por. Ells faran servir les eines que tenen al seu abast. I són moltes. [...] Què faran? Ens inhabilitaran? Doncs que ens inhabilitin. Què faran? Ens posaran a la presó? Ells sabran què volen fer. [...] [S'ha plantejat l'opció d'anar a la presó?] Tots tenim l'obligació de plantejar-nos els escenaris que es puguin produir. Crec que el govern espanyol no hauria de fer aquest tipus de coses"

Quan el Tribunal Constitucional suspèn les partides per fer un referèndum, en el fons està suspenent en funció del que el govern espanyol vol que passi: que no es faci un referèndum. Entenc que és racional per part del govern espanyol. Però des d'un punt de vista legal, [...] el que fa el TC és suspendre una intenció. [...] No els agrada el que pot arribar a passar i ho suspenen. [...] La Constitució no prohibeix que hi hagi referèndums acordats"Ho ha fet una infinitat de vegades. Ja no ens en fiem. [...] Va venir el president Rajoy i va prometre qui sap què. [...] Ha durat una setmana". "La insuficiència és tan gran, portem un dèficit [d'inversions] arrossegat tan enorme, que no el compliran""Han fet una gestió pèssima i el fotut del cas és que continuen mantenint la tendència de fer-la molt malament i així és molt difícil sortir-se'n". "No ens sorprèn que Ciutadans hagi donat suport als pressupostos. Estan absolutament lligats de mans i peus la PP. Li voten tot i li accepten tot""El govern espanyol pren les decisions econòmiques amb criteris polítics, no econòmics". "El discurs contra la societat catalana, contra els ciutadans de Catalunya, té un rendiment polític i això fa que hi hagi partits que facin les coses malament des d'un punt de vista de racionalitat econòmica, perquè saben que d'això en tenen un premi polític. És molt difícil de resoldre"