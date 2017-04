La geografia, l’aspecte ‘tapat’ que pot jugar a favor de la independència

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 11:45 h

L'advocada experta en processos d'independència Ana Stanič creu que just després del referèndum la Generalitat ha de "prendre el control efectiu" del país

Guifré Jordan @enGuifre – El fantasma de la independència incomplerta de Kosovo és una de les amenaces recurrents de sectors unionistes per fer desistir els sobiranistes del desig de tenir un Estat propi. Amb tot, durant un esmorzar organitzat per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), l’advocada experta en dret internacional i processos d’independència Ana Stanič –a qui directe!cat va entrevistar fa uns mesos– ha descartat que una Catalunya independent es trobi en una situació d’impàs durant tant temps com Kosovo. Un dels arguments que ha donat és la situació geogràfica del Principat, que es pot considerar com el factor ‘tapat’, ja que l'argumentari independentista encara no l’ha explotat.

En aquest sentit, Stanič s’ha referit als gairebé deu anys que ha passat ja Kosovo sense una sobirania plena i ha afirmat que en el cas català, “si parlem de geografia, no em puc imaginar 10 anys en què no se sàpiga del cert per on creuen les exportacions que viatgen des d’Espanya fins a França”. A més, segons ella, el precedent de l’estat balcànic “no és comparable”, perquè en aquell cas la guerra l’ha deixat en una situació molt dèbil econòmicament i ara es troba dins d’una “jaqueta de força”, una metàfora per dir que no té marge de maniobra.D’altra banda, segons l’advocada –i filla d’un dels impulsors del plebiscit autodetermista d’Eslovènia de 1990–, la primera acció que hauria de fer el govern català just després del referèndum és “prendre el control efectiu” del poder en tots els àmbits, com ara fronteres, canvi de legislació o el sistema judicial i impositiu. És a dir, exercir la independència perquè el posterior reconeixement internacional és “una qüestió de fet i no de llei”. Ara bé, ha deixat clar que la legitimitat d'aquest procés dependrà del resultat de la votació.Stanič creu que en els primers passos de la transició també serà important obrir negociacions amb les organitzacions financeres supraestatals com el Banc Central Europeu per assegurar als mercats que Catalunya pagarà la part del deute que li correspongui del ‘pastís’ de l’Estat espanyol. A més, ha emfatitzat que la diplomàcia pública i “les relacions personals” són un altre dels grans temes i, en aquest sentit, ha explicat que durant la transició eslovena, “moltes de les connexions que es van desenvolupar eren personals”.Segons ella, “la capacitat per comunicar el que es defensa” en els grans debats internacionals com el medi ambient o la crisi de refugiats també “és clau”, ja que “és més important intercanviar opinions amb el món [sobre el futur] que parlar del passat”. La protagonista de l’esmorzar d’avui de la FOCIR creu que cal començar a explicar com serà el futur estat català si es vol que la transició cap a la independència tingui èxit.